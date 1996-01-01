Умер гитарист культовой группы KISS Эйс Фрейли

Один из основателей и ведущий гитарист культовой рок-группы группы KISS, Пол Дэниел "Эйс" Фрейли, умер в возрасте 74 лет. Причиной смерти музыканта стали травмы, которые он получил в прошлом месяце в результате неудачного падения. До последней минуты рядом с ним были близкие, передает Variety.

"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его словами любви и молитвами. Гордимся силой и добротой, которыми он делился с другими. Масштаб его ухода колоссален. Память об Эйсе будет жить вечно", - значится в официальном сообщении семьи.

Именно Пол "Эйс" Фрейли — автор риффов и того самого звука, благодаря которым группа KISS стала узнаваемой. Он выходил на сцену в серебряном гриме. В 1982 году Эйс покинул группу из-за творческих разногласий и проблем с зависимостями, после чего начал сольную карьеру. Однако в 1996 году вернулся в коллектив.