Андрей Макаревич* с начала СВО заработал в России почти 5 миллионов рублей

71-летний лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* заработал 4 854 402 рублей на вкладах в российских банках за почти три года. Помимо этого певец продолжает получать пенсию в России — почти 90 тысяч рублей. В ее сумму входят доплаты: 41 955 рублей — за народного артиста РФ, а также 29 119 рублей — за орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, выяснили в SHOT.

Ранее стало известно, что у популярного артиста нашелся в России тайный дом, который тот купил еще в начале нулевых годов у у известного актера Леонида Ярмольника. Солист легендарной группы "Машина времени" полностью все отремонтировал и оформил собственность в 2008 году. Певец исправно платит за его охрану.

Двухэтажный коттедж площадью больше 300 квадратных метров и участок 1500 кв.м находится в деревне Подушкино Московской области. В настоящее время особняк оценивается в 70 миллионов рублей.

*Признан иноагентом на территории России