ВС России отразили атаку ракет и беспилотников на Сочи

Система противовоздушной обороны работала в Сочи в ночь на 17 октября. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram, ПВО отражала ракетную атаку ВСУ на курорт. Ранее было опубликовано предупреждение о налете украинских беспилотников.

Мэр попросил сочинцев и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности. Живущих рядом с береговой линией предупредили, что ни в коем случае нельзя выходить на улицу. Следует укрыться в глухом помещении без окон.

Гражданам, которые стали очевидцами происходящего, напомнили о том, что надо воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, специальных и оперативных служб. Утром 17 октября власти сообщили в Telegram, что угроза атаки беспилотников в Сочи и на федеральной территории Сириус отменена, опасности для жителей и гостей города-курорта нет.