ВС России сорвали попытку украинских войск провести контратаку в направлении Алексеевки в Сумской области. В результате 225-й полк ВСУ потерял до 50% своей штурмовой группы, сообщили в российских силовых структурах.

Как рассказали силовики агентству РИА Новости, выдвижение штурмовой группы противника было заблаговременно вскрыто разведкой. Атаку сорвали комплексным огневым ударом. Враг потерял до половины личного состава, остальные отступили на исходные позиции.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку. По данным ведомства, ВС России в этом году освободили в Сумской области более 223 квадратных километров.