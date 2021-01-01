Диана Пожарская с декольте до пупа ответила на слухи о беременности

В 2021 году актер Иван Янковский женился на актрисе Диане Пожарской. Новость стала сенсацией, потому что никто даже не догадывался, что артисты встречаются. Летом того же года влюбленные стали родителями. Диана подарила Ивану сына Олега.

А сейчас поползли слухи о второй беременности Пожарской. В Сети судачат, что, мол, в последнее время Диана перестала выходить в свет, а не так давно и вовсе выставила фотографию, на которой запечатлена в платье, скрывающем изгибы фигуры.

Чтобы пресечь слухи, Диана Пожарская выложила новый снимок. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" эффектная актриса предстала в наряде, изюминкой которого стало головокружительное декольте. Таким образом артистка продемонстрировала тонкую фигуру, даже не намекающую на беременность.

Отметим, что Иван Янковский и Диана Пожарская считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном кинематографе. При этом они ведут крайне закрытый образ жизни. Ни Иван ни Диана предпочитают лишний раз не посещать светские мероприятия, почти не дают интервью и не снимаются на телевидении.