ВС России нанесли удар по военной инфраструктуре на Украине. Одной из целей стал аэродром ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области. Украинские власти сообщили о десятке взрывов в этом районе.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, сообщает со ссылкой на наблюдателей, о пятнадцати взрывах. В районе Лозоватского аэродрома полыхает зарево. По данным сопротивления, на аэродроме базируется до пяти самолетов, в том числе натовских.

Там же находится база операторов беспилотников, которые производят массовые пуски дронов по южным областям России. Лебедев сообщает, что множество скорых забирает то, что осталось от дроноводов. Полыхают и детонируют беспилотники с зарядами. Под удар попал и крупный железнодорожный узел, где располагалось несколько ангаров и складов с вооружением.