Нарышкин: Россия воспримет поставки Tomahawk Украине как враждебный шаг

Возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине Россия расценит как враждебное действие.

Снабжение Киева дальнобойными ракетами существенно повысит риски мировой безопасности, сообщил ТАСС Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, Запад не расстался с "безумной" мечтой нанести стратегическое поражение России. В Европе действует "партия войны", которая не хочет мира и безопасности на континенте.

Накануне предполагаемую поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk обсудили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре. По словам американского лидера, Москва негативно оценила эту инициативу и попыталась отговорить Вашингтон.

"А как вы думали, что он (Путин – прим. ред.) скажет? "Пожалуйста, продайте эти Tomahawk?", - сказал Трамп, передавая суть их с Путиным разговора.