Зеленский заглянул к производителям Tomahawk перед встречей с Трампом

Владимир Зеленский встретился в США с представителями оборонной компании Raytheon. Эта компания производит ракеты Tomahawk, она же - разработчик системы Patriot. Как написал Зеленский в Telegram, он провел переговоры еще до визита к президенту США Дональду Трампу.

По данным украинского лидера, на встрече обсуждалось сотрудничество США и Украины по укреплению украинской ПВО. Также Зеленский сообщил, что встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin, которая, в частности занимается производством истребителей F-16. Он рассказал оружейникам о потребностях Украины в системах ПВО и ракетах.

Агентство Bloomberg сообщило, что заявление Трампа по поводу поставок Киеву ракет Tomahawk и санкций против России стало тревожным посланием для Зеленского. Американский лидер, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются.