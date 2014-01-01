Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича в Запорожской области.

Оно расследуется по статьям об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов, сообщили в пресс-службе СКР.

Следствие выяснило, что 16 октября ВФУ ударили беспилотниками по съемочной группе МИА "Россия сегодня" в Запорожской области. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Зуев погиб на месте. Войткевич получил тяжелое ранение, ему оказывается медицинская помощь. Это опытные журналисты с многолетним стажем и государственными наградами.

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева опытным и талантливым журналистом.

"Он сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта", - сообщил Киселев.

Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин (2014 год) и Ростислав Журавлев (2023 год).