Близкий друг заявил, что Симоньян заболела раком из-за переживаний по Кеосаяну

В начале осени Маргарита Симоньян сообщила, что у нее онкология. Она перенесла операцию. Параллельно с этим журналистка в течение девяти месяцев следила за состоянием мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который в начале года впал в кому. Однако в конце сентября Маргарита Симоньян овдовела.

Все это время рядом с журналисткой были друзья и близкие, которые как могли поддерживали ее. Одним из них является ведущий программы "Своя правда" на НТВ и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян. Журналист высказал мнение, что Маргарита Симоньян заболела из-за переживаний по мужу.

"Вначале он заболел. А потом ушел... Конечно, она переживает это все очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это всё нервы. Никаких сомнений в этом нет", - заявил Бабаян.

Он отметил, что Симоньян, несмотря на переживания и слезы, старалась держать себя в руках ради свекрови и матери, которые тоже сильно волновались. "Может быть, именно потому, что она держала некоторые эмоции в себе, у нее случилась эта болезнь. С одной стороны — сильный человек, а с другой — обычный, слабый человек. Но, при этом, широкой души", - отметил журналист.

По мнению Бабаяна, чувства Симоньян и Кеосаяна были невероятно крепкими, передает The Voice. "Это даже не любовь. Это какое-то другое чувство. Это люди, которые не расставались никогда", - подчеркнул друг семьи.

Напомним, режиссер Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.