Собянин назвал значимые проекты благоустройства на северо-западе Москвы

О крупных проектах по благоустройству в двух районах на северо-западе Москвы рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в Куркине реконструировали парк "Дубрава". Для детей создали комфортные пространства с канатными комплексами и батутами. Обновили площадки для волейбола и баскетбола, установили теннисные столы.

Для велосипедистов обустроили комфортную дорожку. Отремонтировали сухой фонтан и облагородили территорию вокруг водоёма. Рядом с жилыми домами сделали игровые городки и зоны тихого отдыха.

В районе Хорошёво-Мнёвники благоустроили сквер у храма Александра Невского. Там появились тренажёры, качели-балансиры и песочный городок.