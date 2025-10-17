"Лучше бы они просто сбежали!": заговорил старший сын пропавших Усольцевых

Все больше версий и догадок появляется вокруг загадочного исчезновения в тайге семьи Усольцевых. Эксперты допускают, что они могли инсценировать свою пропажу и сбежать за границу. Накануне даже появились сообщения, что к поиску Усольцевых подключилась ФСБ. Якобы силовики выгнали поисковиков из тайги и даже умудрились найти пропавшую семью. Однако эти слухи опровергли. Известно лишь, что дело о пропаже Усольцевых передали в отдел по особо важным делам ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Это сделано из-за общественного резонанса и для усиления координации работы всех задействованных в поисках.

Сейчас активные и масштабные поиски пропавших прекращены. На месте работают небольшие группы, которые точечно обследуют навалы, пещеры и другие укромные места, в которых семья Усольцевых могла укрыться. Одним из пристанищ мог стать домик браконьеров. Такую версию озвучил знакомый Сергея Усольцева Александр Дымов. От местных жителей он слышал, что те места востребованы у охотников, в том числе и промышляющих незаконно. В интервью "Аргументами и Фактам" Дымов заявил, что возможно Усольцевы еще живы.

Исключил он и версию об инсценировке исчезновения из-за проблем с бизнесом или допуском к секретным данным.

Не верит в это и старший сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов (ряд СМИ пишут, что Сергей приходится ему отчимом). Накануне молодой человек пришел на шоу "Пусть говорят" и рассказал свою версию случившегося. Даниил полагает, что Усольцевы могли сбиться с пути из-за пожилой собаки, которую они взяли с собой в поход. Корги мог сорваться с места или заплутать, а семья отправилась на его поиски.

Даниил рассказал, что узнав о пропаже, приехал к родителям домой и обнаружил там кота. Ему оставили еды всего на два дня, что говорит о планах семьи вернуться из похода, а не бежать в США.

"Меня раздражают версии спланированного побега хотя бы по той причине, что моя мама, будучи очень сентиментальной, точно отдала бы кота на передержку кому-то прежде, чем скрыться. Лучше бы они просто сбежали, но остались живы", — добавил Баталов.