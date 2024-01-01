Юлия Пересильд сообщила о новых отношениях: "Очень тяжело быть одной!"

Весной стало известно, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Что стало причиной разрыва, неизвестно. Однако в близком окружении уверяют, что всему виной плотные рабочие графики актеров.

А недавно появилась информация, будто актриса счастлива в новых отношениях. Якобы Юлия Пересильд встречается с оператором Михаилом Милашиным. Ему 43 года, он известен по таким проектам, как "Елки-3", "Лед", "Сто лет тому вперед". В 2024 году Милашин стал лауреатом национальной кинопремии "Ника".

В новом интервью актриса не стала называть имени нового избранника, но подтвердила, что не одинока и счастлива в отношениях. "У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго… Очень тяжело быть одной!" - призналась актриса в шоу Aleko in my bag.

При этом Пересильд подчеркнула, что не поддерживает романы в стиле "абы с кем", поэтому может существовать и одна, причем без пары чувствует себя сильной женщиной, которая "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет". Однако Юлия все же тяготеет к любви и "парности".