Подпольщики ликвидировали станцию спецсвязи ВСУ в Чернигове

Группировка ВСУ в Киевской, Сумской и Черниговской областях на несколько дней осталась без коммуникаций. Подпольщики подорвали станцию специальной связи украинского оперативного командования "Север" в Чернигове.

Как сообщил агентству РИА Новости представитель одесского подполья Stop Grave, группа акций прямого действия взорвала станцию специальной связи, абонентом которой был штаб ОК "Север" с мобилизованными из Черниговской области. Основной задачей акции был хаос, в таких условиях насильно мобилизованные могли покинуть линию фронта и отправиться домой.

В подполье отметили, что вывод из строя крупного узла связи нарушил управление и взаимодействие штаба с подразделениями на линии фронта. Наблюдатели подтвердили, что оборудование в результате акции пришло в полную негодность. На восстановление связи в течение нескольких дней пришлось затратить много ресурсов.