Путин после разговора с Трампом собрал Совбез

Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле.

Глава государства проинформировал членов Совбеза о деталях разговора, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее в Кремле сообщили, что 2,5 часовая беседа носила содержательный и откровенный характер.

Накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Американский лидер назвал беседу с российским коллегой продуктивной и анонсировал переговоры в Будапеште.