"Стёр улыбку с лица": разговор Путина и Трампа стал болезненным ударом для Киева

Россия и США начали подготовку к саммиту на высшем уровне. Накануне Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов говорили по телефону. Как сообщили в Кремле, беседа получилась откровенной и доверительной. Глава Белого Дома заявил, что не время для введения новых санкций, и, похоже, передумал поставлять Украине "Томагавки" - болезненный удар для ЕС и Киева.

Продуктивный разговор, который может привести к мирному урегулированию украинского конфликта. Белый дом и Кремль солидарны в оценках состоявшейся между двумя лидерами беседы. Она продлилась два с половиной часа.

"Владимир Путин повторил свой тезис о том, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя. Но ущерб отношениям между нашими странами это всё нанесет существенный. Не говоря уже о перспективах мирного урегулирования. На этом фоне заслуживает внимание, что президенты обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - рассказал Юрий Ушаков, помощник президента России.

Позднее на брифинге, главный вопрос Трампу от американской прессы: так а что в итоге с "Томагавками". Он попытался свести свои прошлые угрозы поставок дальнобойных ракет в зону конфликта к шутке. Киеву после этого явно стало не смешно.

"Я сказал Путину: "Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч "Томагавков" вашим оппонентам?". Ему эта идея не понравилась. А вы думаете, он скажет: "Пожалуйста, продавайте эти "Томагавки", я очень благодарен"? Я очень ценю, что Путин пытался меня остановить от продажи ракет Украине. Нам самим нужны "Томагавки". У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны нам самим. Мы не можем исчерпать их запасы", - заявил Трамп.

Хозяин Овального кабинета заявил: из-за Украины Третьей мировой не будет. И выразил уверенность: его хорошие отношения с Владимиром Путиным помогут урегулированию.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал возможную встречу российского и американского лидера мирным саммитом. И сообщил, что подготовка к нему в Будапеште идет полным ходом. Глава венгерского МИД Петер Сийярто уже созвонился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и заместителем Госсекретаря Кристофером Ландау.

"Если мы не будем держать дипломатические каналы открытыми, мира никогда не будет. Самый важный урок для европейцев заключается в том, что наши действия ошибочны, военные стратегии ошибочны, нам нужна мирная стратегия. Американскому президенту следует помочь, а также открыть независимый европейско-российский дипломатический канал. Потому что война отнимает наши деньги. Если будет мир, то можно будет начать новый этап экономического развития", - заявил Виктор Орбан.

Британское издание Telegraph пишет, что встреча Путина и Трампа в Будапеште - это большое унижение для ЕС и благо для Виктора Орбана, усиливающее его влияние.

"Выбор Венгрии в качестве места проведения саммита, вероятно, стёр улыбку с лица ЕС. Блок в значительной степени остался в стороне от мирных переговоров по Украине. Венгрия, которую почти все члены и институты ЕС подвергли остракизму, теперь оказалась в центре внимания Трампа, который считает, что блок был создан, чтобы "насолить" США", - пишет издание.

Главарь киевского режима уже был на пути в Вашингтон, когда узнал неприятные для Банковой новости. Не исключено, что летел за океан со списком целей, по которым он мечтает наносить удары американскими "Томагавками". Итоги разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, как и то, что обо всем проинформировали просто постфактум, застали Зеленского врасплох. Весь оптимизм как будто ветром Атлантики сдуло, пишет американское издание Axios.

"После приземления на военной авиабазе Эндрюс Зеленский и его команда с удивлением увидели объявление Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии - наименее дружественной по отношению к Украине стране ЕС", - пишет издание.

По прибытии в США Зеленского встречал только глава его офиса Андрей Ермак. Чтобы картинка заокеанских гастролей выглядела посолидней для массовки к трапу согнали экипаж самолета. Видимо, решили, что форма командира в кадре сойдет за военную. Неподалеку от Капитолия украинская делегация как будто случайно встречает сочувствующих Киеву. Аж двух якобы американцев с плакатами в поддержку. Тот случай, когда комментировать - только портить.

Трамп заранее ограничил время пребывания Зеленского в Белом доме. Не более двух часов. Вместе с прибытием и брифингом для прессы. Долго красоваться перед телекамерами тоже не позволят - максимум 15 минут. Как стало известно из официального расписания: президент США встретит киевского попрошайку, накормит обедом и отправится во Флориду.