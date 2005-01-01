Телеканалу RT — 20 лет: "Миллионы людей на планете смотрят, слушают, внимают"

20 лет объективной информации в противовес западному мейнстриму. Юбилей отмечает холдинг RT. Под этим брендом, который давно превратился в знак качества, сегодня вещают 8 телеканалов, включая два документальных. Телекомпания говорит с аудиторией на всех основных языках мира, включая арабский и хинди. С важной датой сотрудников поздравил Владимир Путин. В беседе с ведущим RT президент признался: при создании первой, англоязычной, редакции не ожидал такого успеха

"Почему у меня были сомнения? Ну, потому что вписаться в сложившуюся систему мировых средств массовой информации непросто. И вдруг, неожиданно для меня, буду говорить откровенно, Russia Today нашла какую-то особую нишу, своё место. И, на удивление, миллионы людей на планете всё больше и больше смотрят, слушают, внимают тому, что делаете Вы, Ваши коллеги по этому каналу", - сказал Путин.

Несмотря на санкции, политическое давление и финансовые ограничения, аудитория RT бьет рекорды. В соцсетях миллиарды просмотров. Рейтинги опережают аналогичные показатели глобальных информационных гигантов. В числе сотрудников - знаковые персоны мировой политики и журналистики, многим из которых на Западе не давали слова.

Сколько бы раз они ни выходили в прямой эфир, всегда волнуются. По ту сторону экрана - более 80 миллионов зрителей. За спиной ведущего - настоящая команда профессионалов. Сердце каждого новостного выпуска - его ньюсрум. RT en español вещает на всю Латинскую Америку и испаноязычные страны. Работа тут не останавливается ни на минуту. Самая свежая информация - каждый час в эфире.

Помимо испанского, вещание идёт ещё на 5 языках. Английский, арабский, немецкий, французский и сербский. В холдинге ещё и два канала с документальными фильмами. Запуская RT в декабре 2005 года, на успех, конечно, надеялись, но что в итоге получится так - даже не рассчитывали.

За 20 лет RT не только успешно закрепился в мировом инфопространстве, но и уверенно держит лидерство. В 2020-м перешагнул отметку в 10 миллиардов просмотров, обойдя таких медиагигантов как BBC, CNN и Al Jazeera.

"С тех пор как нас запретили в Европе, наши просмотры в Европе выросли в несколько раз. Потому что мы теперь работаем не впрямую под своим брендом, а под нашими партизанскими проектами, о которых даже вы не знаете, что это наши проекты. У нас сейчас просмотров больше чем было, когда мы работали под брендом в открытую. Поэтому, запрещайте, разрешайте - нам совершенно всё равно. Нас в дверь, а мы в форточку - вот как по-русски говорят", - говорит Маргарита Симоньян главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.

Рекорды бьёт не только английское вещание, но и арабское. Более 6 миллионов подписчиков в соцсетях и у RT en español — абсолютного новостного лидера на испанском языке.

"Для западных СМИ единственный приемлемый способ презентовать мировые события - это их собственное мнение. Мы же представляем не только нашу точку зрения, но и противоположную. Мы пытаемся осветить всё. До RT таких каналов в мире просто не было, или было крайне мало", - объясняет НИКОЛАС ТРИНЧЕРО, ведущий, корреспондент RT en español.

Возможно, именно поэтому канал так сильно боятся на Западе. Во времена протеста жёлтых жилетов Эммануэль Макрон всю вину за то, что недовольные уровнем жизни французы выходят на улицы, переложил именно на RT. Провал на выборах 2016 года команда Хиллари Клинтон и разведка США тоже списали на вмешательство в голосование якобы русской пропаганды. Западный мир, который так отчаянно трубит о свободе слова, отобрал аккредитации у журналистов RT. Вещание в ЕС и Америке под запретом. Но, несмотря на все санкции, канал никогда не шёл наперекор своим принципам. Наоборот, всегда давал слово тем, кого в Евросоюзе и США принято ругать, например, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. На RT он вёл собственное шоу.

Аналогов RT в мире нет. И холдинг продолжает успешно расширяться. К концу года откроется ещё одна международная редакция - в Индии, со штаб-квартирой в Нью-Дели. Форма подачи информации индийскому зрителю знакома - в регионе канал уже представлен как RT International. Но создание такого СМИ, которое бы могло рассказать не только Индии о мире, но и миру об Индии требует ещё более внимательного подхода. В редакции журналисты со знанием не только английского, но и хинди.

"Но я думаю, тот подход к освещению, тот формат, и то качество информации, которое мы даём, нам есть что показать и в этом и есть наше конкурентное преимущество", - говорит Ксения Кондратьева, руководитель индийского направления RT в Москве.

Добиться такого успеха, вещая для многонациональной и многокультурной аудитории - задача со звёздочкой. То что RT - гарант качества, поняли даже те, кто называет канал "рупором Кремля". У RT есть самое главное преимущество: общение со зрителем - в прямом смысле - на его языке.