Накапливают жирок и ждут снега: обитатели Ленинградского зоопарка готовятся к зиме

Она не жалеет ни о чем. Неудачный переезд на зимнюю квартиру подарил птице-носорогу незабываемые приключения. Дружбу с петербургскими воронами, фрукты со снотворным и триумфальное возвращение. Ловили тогда беглянку всем городом. За звездную популярность Шанти нервами заплатили сотрудники зоопарка. А ведь у них и так много забот - зима близко.

У петербургских приматов теперь надежная крыша. Старое покрытие заменили. Вместо мутного поликарбоната на световых фонарях - кристально чистое стекло. Актуальное решение для сумрачного города. За лето привели в порядок три километра инженерных коммуникаций. А в экзотариуме, где в непогоду всегда многолюдно, теперь как в джунглях.

"Им будет и тепло, и светло, и в этом году мы даже в части зданий запустили систему приточно-вытяжной вентиляции, то есть условия содержания еще улучшились", - говорит Иван Кашкаров, главный инженер Ленинградского зоопарка.

Подготовка к зиме в зверинце идет по плану. Белки наводят суету. У зайцев белеет шкурка. Волки, которые весной всех пугали потрепанным видом, обновляют подшерсток. Отменный аппетит у манулов - всей компанией ушли на зажировку.

Сухая малина и дубовые листья - для экзотических насекомых. Им другого нельзя. Остальным обитателям зоопарка на зиму заготовили 100 тысяч веников из ивы. Грызуны, птицы и парнокопытные будут хрустеть сеном и овощами до самой весны. Сезонное меню уже убрали.

"Покупать арбуз, дыню за бешенные деньги смысла нет. Еще неизвестно, какого они качества. Мясо докладывают всем, это что касается хищников. А у нас докладывают веники", - говорит Людмила Захарова, начальник отдела копытных и мелких животных Ленинградского зоопарка.

Одной из первой на улицу перестали выпускать Софью. Как только похолодало до плюс 15. Редкий жираф – сетчатый - любит погорячее. Но где Петербург и где африканская саванна. Всю зиму жираф проведет в своей теплой квартире - дама в возрасте. Балтийские сквозняки и холод ей противопоказаны, вдруг простудится.

В заново утепленных вольерах дожди и метели будут пережидать на полсотни обитателей больше. За лето в Ленинградском зоопарке - внушительное пополнение. Детеныш альпака еще без имени, не успели придумать. А по соседству старожил - лев Адам.

Грядут морозы. Первый признак - во владеньях символа зоопарка медведицы Хаарчааны уже зачехлили ледогенератор. Он больше не нужен.

"Ну как ждет? Она очень радуется, конечно, когда снег здесь выпадает. Она и сугробы себе делает, на животе катается", - рассказывает Вячеслав Минжулин, начальник отдела инженерно-технического обеспечения Ленинградского зоопарка.

Ждать осталось недолго. Первый снег в Петербурге обещают совсем скоро.