Юлия Барановская попала в больницу

Юлия Барановская экстренно госпитализирована в Салехарде. Телеведущую прооперировали.

Бывшей возлюбленной знаменитого футболиста Андрея Аршавина стало плохо прямо во время съемок на Ямале. Барановская пожаловалась на боли в области живота. Тогда ее доставили в местную больницу, передает SHOT.

Примечательно, что не так давно Юлия Барановская говорила, что делала абдоминопластику живота по медицинским показаниям, так как у нее разошлись мышцы после третьих родов. Не исключено, что осложнения могли развиться после этой процедуры.

Ранее известная ведущая попала в зону землетрясения на Камчатке. Летом там произошло мощное землетрясение. Изначально сообщалось о магнитуде 7,5, однако позже она достигла 8,7. По словам специалистов, это сильнейшее землетрясение в регионе за 70 лет.

Барановская рассказала, что землетрясение застало ее во время поездки на катамаране по дороге в порт. Сначала она не поняла, что случилось. Ей показалось, словно что-то намоталось на винт - судно начало странно вибрировать. Она отметила, что землетрясение на воде ощущается иначе, чем на суше, но "погружение в неизвестность, сопровождаемое звуками катаклизма, и понимание того, что происходит страшное", оказалось "не из приятных".