Владимира Зеленского по прибытии в США встретил лишь глава его же офиса Андрей Ермак. Украинского лидера снова переиграл президент России Владимир Путин, пишет The Spectator.

Накануне состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина с начала второго срока американского лидера, он продлился два с половиной часа. В Кремле сообщили, что лидеры обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

Путин обошел Зеленского, который сегодня встретится в Белом доме с Трампом, сообщило издание. Глава киевского режима надеялся убедить американского лидера усилить давление на Россию, однако теперь он вряд ли получит согласие на поставку ракет Tomahawk.