Близкий человек рассказал, как Юлия Барановская оказалась в реанимации

Сегодня, 17 октября, распространилась информация о срочной госпитализации Юлии Барановской. Сообщалось, что ведущую увезли в больницу прямо со съемок. Тревожные данные прокомментировал директор Барановской Петро Шекшеев. Он подтвердил, что известная ведущая действительно попала в больницу.

"Ей была сделана полостная операция, затем повторная операция и перевели из реанимации в обычную палату. Врачи наблюдают, но, вроде, все миновало", - сообщил близкий к Юлии человек.

Он уточнил, что в настоящее время рядом с Барановской ее родные: мать, старший сын Артем и даже некоторые члены съемочной команды. Шекшеев выразил надежду, что в ближайшие недели ведущая поправится и вернется к работе.

"Чувствует себя сейчас лучше. Ну, по-прежнему она очень слаба после операции", - рассказал директор Юлии Барановской Super.