Собянин рассказал о строительстве новых корпусов московских больниц

В следующем году на московское здравоохранение выделят 615 миллиардов рублей. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, деньги пойдут на продолжение комплексной реконструкции корпусов больниц Вересаева, Пирогова, Филатова и других лечебных учреждений.

Также увеличатся темпы строительства медицинской инфраструктуры. Так, в ближайшие три года возведут свыше 50 новых зданий, в том числе с привлечением средств инвесторов. В разных районах столицы создадут центры женского здоровья.