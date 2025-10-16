Вэнс усомнился в способности Киева и Москвы договориться о мире

Киев и Москва не готовы к мирному соглашению. Этого сейчас не желает ни одна из сторон, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как заявил Вэнс Newsmax, несмотря на всю работу администрации Трампа, которую продолжает Вашингтон, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить сделку. По его мнению, урегулирование все еще возможно, но для этого потребуется гораздо больше усилий.

Вэнс признал, что этот процесс стал испытанием терпения членов администрации, включая его самого и президента Дональда Трампа. Что же касается санкций в отношении России в качестве меры давления, то в некоторых случаях рестрикции могут нанести огромный ущерб экономике самих США, не принося при этом желаемого результата. Так что это не лучший инструмент, заключил Вэнс.