ВС России за неделю ответили семью групповыми ударами на террористические атаки ВСУ

Подразделения группировки "Центр" ВС России за неделю освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка в Донецкой Народной Республике. На Харьковском направлении в результате решительных действий российских войск освобожден населенный пункт Тихое, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что в ответ на террористические атаки Украины по российским гражданским объектам в период с 11 по 17 октября ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Были использованы, в том числе, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Целями ударов ВС России стали предприятия ВПК Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Поражены склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Удар нанесен и по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.