Венгрия готова обеспечить безопасность Путина на переговорах с Трампом

Венгрия уже занялась подготовкой предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Российскому лидеру обеспечат безопасностью для успешных переговоров, заявил Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Венгрия является самой безопасной страной в Европе и входит в число самых безопасных стран мира", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

По его словам, в 11:00 по венгерскому времени (12:00 мск) начался телефонный разговор Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Американский лидер назвал беседу с российским коллегой продуктивной и анонсировал переговоры в Будапеште.