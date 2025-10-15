Дженнифер Лопес изощренно унизила всех своих мужей

Дженнифер Лопес не скрывает, что у нее весьма бурная личная жизнь. Только официально она была замужем четыре раза. Ее избранниками становились: официант Охани Ноа, танцор Крис Джадд, певец Марк Энтони и актер Бен Аффлек.

В новом интервью на шоу Говарда Стерна Дженнифер Лопес изощренно унизила своих экс-супругов, заявив, что ни один из них "не способен любить". Впрочем, поправилась артистка, она и сама себя не любила. Более того, певица призналась, что шла на компромиссы из-за своей известности.

При этом певица не отрицает, что избранники буквально осыпали ее с головы до ног самыми дорогими подарками. "Они давали мне все, что у них было, каждый раз. Все, что я только могла пожелать, - дома, кольца, брак. Всё", - объявила Лопес.

Всемирно известная артистка заявила, что после расставания человек для нее все равно что умирает. Она не следит за жизнью экс-возлюбленного, а идет дальше.

Однако после последнего, четвертого, развода Дженнифер Лопес решила проработать проблему. "Разрыв заставил меня в это погрузиться — у меня был религиозный коуч, терапевт, семейный психотерапевт и индивидуальный психотерапевт, а также тренер, который помогал мне разобраться с этой зависимостью. У меня было все. Я была готова сказать: "Я разберусь с этим, даже если это меня убьет", - сообщила певица.

Несмотря на проблемы в личной жизни, Дженнифер Лопес не унывает и надеется, что еще встретит свою любовь.