Песков назвал сроки встречи Путина с Трампом

Москва и Вашингтон понимают, что встречу лидеров России и США не нужно откладывать в долгий ящик. Переговоры могут состояться в ближайшие две недели, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Эта беседа стала одной из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, передает ТАСС.

В Венгрии уже подтвердили, что готовы принять саммит лидеров России и США. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт обеспечит безопасность переговоров. В Венгрии подчеркивают, что разговор двух президентов действительно меняет картину происходящего.