Полезно знать: Нацпроект "Экономика данных" — Жизненные ситуации

Потерялись документы. Задумали строить дом. Нужно оформить пенсию. Что делать? С чего начать? Куда бежать?

Бежать никуда не надо. Стоит лишь зайти на портал "Госуслуги", в каталог сервисов "жизненные ситуации". Каждый сервис здесь объединяет услуги, связанные единой темой. Например, поступление в вуз, строительство дома или получение мер поддержки бизнеса. Это уже позволило миллионам россиян сэкономить время, и не собирать лишних бумаг.

Есть сервис для многодетных семей. Тут можно узнать всё о мерах поддержки и подать заявку на получение соответствующего статуса. Данные автоматически подтянутся из профиля.

Выход на пенсию тоже не застанет врасплох. Можно не вставая с дивана оформить все документы и рассчитать размер выплат.

Каталог сервисов "жизненные ситуации" продолжит расширяться.

Цифровизация госуслуг — приоритет национального проекта "Экономика данных".