В Москве наградили лауреатов премии "Папа года"

Важность роли отца и семейных ценностей. Об этом говорили в Москве на церемонии вручения премии "Папа года". Награждение прошло в Общественной палате России.

Лауреатами стали авторы лучших культурных и образовательных инициатив по воспитанию подрастающего поколения. Большинство из них - многодетные отцы, по-настоящему включенные в жизнь своих детей. Они заботятся, помогают, передают свой опыт.

Цель премии - поддержка родительства как активной и ответственной жизненной позиции, а также укрепление и продвижение традиционных ценностей.

"Если взять семьи наших родителей, наших дедов - у всех было за правило рожать не меньше троих, а то 4, 5, 7... И эту традицию вместе с празднованием Днем отца нужно всячески возвращать, пропагандировать. И сегодняшняя премия - тоже площадка для того, чтобы мы здесь с этой площадки говорили обо всем, что касается важности миссии отца", - заявил депутат Госдумы Денис Майданов.