Собянин рассказал о ходе реконструкции школы №1566 в районе Марьино

По высоким московским стандартам. В Марьине в рамках масштабной городской программы продолжается реконструкция школы №1566. Там сразу в трёх зданиях полностью обновят фасад и интерьер. Поменяют коммуникации. И оснастят классы новейшим оборудованием. Создавая современную образовательную среду.

За "косметику" этой московской школы отвечают девушки - маляры. Шпатель - всего лишь инструмент. А цель - красота. На Мячковском бульваре идёт масштабная реконструкция школы №1566. Здание уже почти три десятилетия служило району — и теперь получает вторую жизнь. Вот, например, каменщики выкладывают шахту вентиляции. Это раньше, чтобы проветрить класс, нужно было открывать окна, а будет - управление с пульта климат-конролем.

"Данная школа была построена в 94 году. С тех пор она не реконструировалась, конечно, таких современных систем как дымоудаление, системы кондиционирования не было. После ремонта она будет современной, модернизированной и будет отвечать всем стандартам", - отметил Владимир Кулик, заместитель гендиректора по производству МОСГАЗ.

Здесь будут учиться 825 ребят. В проекте светлые классы с прозрачными дверями, чтобы было больше естественного света. Трансформируемые перегородки — для уроков в малых и больших группах. Современная медиатека, лаборатории, спортивные залы, уютная столовая.

А ещё кружки и секции - от робототехники и 3D-моделирования до футбола и волейбола, которые позволят каждому ребёнку найти занятие по душе.

"В этом здании будут обучаться ребята с 1 по 11 класс. Для каждого возраста и внутри здания и на территории предусмотрено современное образовательное пространство, которое полностью сообразно возрасту детей", - сообщила Надежда Смирнова, директор школы 1566.

Подрядчики работают в рамках городской программы "Моя школа" масштабного проекта, который меняет облик образовательных пространств столицы. Вот что в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин:

"В районе Марьино на Мячковском бульваре обновляем сразу три школы. По городской программе "Моя школа" в работе десятки зданий, которые откроются к следующему учебному году. После реконструкции дети будут учиться, а педагоги работать в современных комфортных условиях. В школе оборудуют кабинет для изучения Основ безопасности и защиты Родины, электронный тир, появятся роботы-тренажёры для обучения навыкам оказания первой помощи. С 7-го класса ребята могут стать участниками проекта "Кадетский класс в московской школе".

Реконструкцию зданий школ на Мячковском бульваре должны завершить к 1 сентября 2026 года. "Уже более 50 процентов работ произведены. Поэтому мы укладываемся в срок", - сообщил Максим Стеблянко, руководитель проекта.

Москва вкладывает в своих детей - в их комфорт, безопасность, по сути, в их будущее. При этом здание обновляют всего за год.