Третьяковка приготовила специальную экскурсию для участников "Московского долголетия"

Искусство как ключ к вечной молодости. У Третьяковской галереи и проекта "Московское долголетие" - новая программа. Экскурсии по знаменитому музею для посетителей элегантного возраста. Участники программы черпают вдохновение у великих мастеров. А шедевры охотно делятся секретами наполненной позитивом жизни.

Секрет долгой жизни человечество ищет веками, и кажется, в Москве его нашли. Правда, не в лаборатории, а в Новой Третьяковской галерее. Возраст - не помеха активной и насыщенной жизни, участники "Московского долголетия" могут брать пример повсюду, даже из творчества известных художников.

Экскурсоводы помогают взглянуть на искусство иначе - через судьбы творцов и их героев. Оказывается, долголетие художников - это не только здоровье, но и их крепкая семья, интерес к жизни и, конечно, оптимизм.

Изобразительное искусство тренирует память и мышление - это своего рода гимнастика для ума. Гуляя по залам, можно вспомнить свою жизнь и найти в ней параллели с судьбами художников.

"В нашем маршруте есть художник-долголет – Виктор Иванович Иванов – который и сам пример долголетия, сохраняя жизненную энергию", - рассказала Татьяна Шаршавицкая первый заместитель генерального директора Третьяковской галереи.

Ещё один пример - художник Пётр Кончаловский. Свой секрет долголетия он видел в крепкой семье. Его дети помогали ему в мастерской, а сам он даже в 70 лет сохранял удивительный оптимизм. Страстно любил охоту, музыку и, прожив почти 80 лет, до последнего творил в окружении близких.

Совместный проект "Московского долголетия" и Третьяковской галереи продлится до середины декабря. Первыми на такие экскурсии смогут попасть москвичи 55+, которые впервые запишутся в программу.

"В маршруте представлены такие художники, как Герасимов, Кончаловский, Жилинский, Петров, Горкин, Дейнека. Александр Дейнека, например, очень воспевал как раз спорт, здоровый образ жизни", - отметила Людмила Слезова, Заведующая отделом экскурсионной работы.

"Искусство истории является одним из популярных направлений в проекте "Московское долголетие", именно поэтому наша команда старается удивить новыми форматами проведения тех или иных полюбившихся занятий", - рассказал Левон Авшарян, начальник Управления стратегии долголетия и специальных проектов.

Долголетие - это не только цифры в паспорте. Это качество жизни. И его формулу можно отыскать в самом неожиданном месте: среди бессмертных шедевров русской живописи.