Москвичи увидят шоу резьбы по тыквам-гигантам

Шоу резьбы по тыквам-гигантам проходит в "Аптекарском огороде". Открытие арт-события прошло сегодня.

Победители фестиваля "Овощи-гиганты" вновь отличились, теперь они покрылись изящными узорами. На необычных, тыквенных холстах вырезаются лица, пейзажи и другие картины, которые создает фантазия автора.

Знаменитый скульптор, специализирующийся на ледяных фигурах, удивит гостей шоу необычными техниками и возможностью наблюдать за процессом работы в режиме реального времени.

"Сначала взяли тыкву поменьше перед самим ответственным мероприятием, и на ней я проверяю как раз толщину слоя, с которым можно работать, и легкость материала, насколько податлив. Что я могу сказать, кожура очень тонкая, прям удивился, для такой большой тыквы. И режется она прекрасно", - говорит скульптор Сергей Кныш.