Затертые до блеска скульптуры на станции "Площадь революции" отправят на реставрацию

Овчарка и другие скульптуры вестибюля метро "Площадь революции" отправятся на реставрацию.

У бронзовых фигур пострадало покрытие. Износилось напыление из-за того, что пассажиры, следуя суевериям, на удачу дотрагиваются или даже интенсивно трут фрагменты скульптур.

Больше всего досталось овчарке. Из всех 76 скульптур сильнее всего пострадал нос бронзовой охранницы. И теперь всенародная любимица сдает свой пост аж до 2028 года. Однако никакой ремонт не поможет, если-впредь пассажиры не станут сознательно относится к декору станции.

"Важно понимать, что ежедневно прикасаясь руками к скульптурам, к тому же носу собаки, мы повреждаем их. Это наносит им вред. Именно поэтому сейчас они нуждаются в реставрации. В ближайшее время планируется разработать план по реставрации станции метро "Площадь революции". Проектом будет предусмотрена реставрация бронзовых скульптур", - сообщил Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог города Москвы.