Мошенники придумали новые схемы обмана детей: как этого избежать

У мошенников - новая схема обмана. Используя манипуляции и запугивание, они обманывают самых доверчивых. Детей. Популярные компьютерные игры, звонки из госучреждений - вариантов много, цель одна: заставить подростка добровольно отдать деньги и ценности. Правда, материальные потери - не самое страшное, чем могут закончиться подобные истории.

Кадры с камер видеонаблюдения. Место действия - центр столицы. Москвичка отправляет посылку через водителя такси. Машина уезжает, девушка встраивается в поток пешеходов. Казалось бы, рядовая ситуация. Вот только это видео помогло в поимке подозреваемых в телефонном мошенничестве.

Девушку запугали, сообщив о взломе аккаунта. Звонок поступил якобы от государственных служб, которые велели отправить имеющиеся дома родительские накопления и ювелирные украшения для дальнейшего декларирования. Мошенники заработали почти 12 с половиной миллионов рублей. А эта мама показывает переписку своей дочки с мошенниками. 10-летняя девочка отправила неизвестным родительские накопления.

Переписка с мошенниками происходила через аккаунт популярного мессенджера. По легенде, 10-летняя девочка могла повысить свой уровень в известной компьютерной игре и выиграть бонусные рубли. Чтобы получить премиальную сумму, необходимо прислать информацию о всех приложениях, которыми пользуются родители. Как это сделать - незнакомцы давали чёткие инструкции.

Психологи говорят, что недооценивать злоумышленников не стоит. Они не только прекрасно знают детскую психологию, но и в зависимости от задачи могут как втереться в доверие, так даже запугать.

"Это страх, который вызывает панику. Отключается критическое мышление, когда мы очень напуганы. И этот страх вызван не чем-то абстрактным типа кредитной истории, а чем-то, что связано с родителями. То есть если ты сейчас не перейдешь по ссылке, мама будет ругаться или ей будет плохо. Или, допустим: ты пока играл в интернете, перешёл по какой-то ссылке и загрузил вирус на какой-нибудь сервер. Мы сейчас вышлем полицию", - рассказала Ляля Амаева, психолог.

На связь с Егором мошенники вышли от имени школьного руководства. Молодой человек не стал жертвой благодаря собственному же негативному опыту. "Мне позвонили, сказали, что это завуч. Что я какие-то документы не подписал, не оформил. И сказали, что давай онлайн оформим. Я сразу понял, что что-то не так и просто сбросил", - рассказал Егор.

Материальные потери - не самое страшное, чем могут окончиться подобные истории. 16-летняя Ирина, пытаясь вскрыть болгаркой сейф с родительскими накоплениями, случайно подожгла квартиру, получив серьезные ожоги.

"Ребёнок должен знать, что нельзя никому сообщать ни свои персональные данные, ни данные родителей, номер банковской карты, пароли безопасности, коды, поступающие из СМС. Покупки в интернете лучше совершать вместе под контролем родителей. Переводы денежных средств незнакомцам, в том числе под предлогом приобретения улучшений для компьютерных игр, небезопасны. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят детей совершать финансовые операции и передавать деньги курьерам", - сообщила Людмила Нефёдова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Учитывая, что случаев обмана детей с каждым днём становится больше, столичная прокуратура убедительно просит родителей не оставаться в стороне.