"Наша свадьба была подарочная": Мария Круглыхина из "Дома-2" обнародовала видео

На днях бывшая участница "Дома-2" Мария Круглыхина вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал владелец шиномонтажа Алексей. Они познакомились в Дивеево, где оба живут.

Торжество состоялось 11 октября. А сейчас на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" счастливая новобрачная опубликовала видео со свадьбы. На кадрах видно, что влюбленные решили устроить традиционный праздник в кругу самых близких, тем самым отказавшись от пышного торжества с участием знаменитостей, артистов и прессы.

"Наша свадьба была подарочная. Как мы сложно ко всему готовились и как легко всё прошло. Погода посреди осени - лето летнее", - сообщила Круглыхина.

Она не забыла упомянуть и о том, что многие поклонники почему-то без энтузиазма восприняли ее третью свадьбу. Впрочем, сама Маша на это не обращает внимание. "Как-то уже не важно, кто как на это смотрит, в каком платье диктуют быть счастливой, за что осуждают. Важно другое. Простое человеческое и бесценное. То, что каждый ждёт и однажды находит!" - заявила новобрачная.

Круглыхина рассказала, что получила множество теплых слов и поздравлений, "танцевали до мозолей", а праздник прошел в домашней атмосфере. "Господи, спасибо за всё!" - заключила звезда "Дома-2".