Путин пересказал Орбану содержание беседы с Трампом

Премьер-министр Венгрии выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита. Виктор Орбан заявил об этом во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сказано в сообщении, Владимир Путин проинформировал Виктора Орбана о содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер отметил, что во время предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий по поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса.

Подготовку российско-американского саммита обсудили уже главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто. Как сообщили в МИД России, министры условились о продолжении плотного взаимодействия.