Появилось видео мощного пожара на складе в подмосковном Пушкино

Мощный пожар на предприятии по производству и розливу автомобильных масел в подмосковном городе Пушкино попал на видео. Кадры со столбом черного дыма опубликовало в Telegram МЧС России.

Спасатели сообщили, что площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. К тушению привлечены 69 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

По словам очевидцев, полицейские перекрыли одну из улиц города. Это обеспечило спасателям возможность беспрепятственно подъехать к реке для забора воды. Специалисты выясняют причины возгорания, данные о пострадавших уточняются.