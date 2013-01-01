Между ненавистью и обожанием: как "железная леди" Маргарет Тэтчер вошла в историю

Когда характер проявляет женщина, про неё говорят "стерва". Когда характер проявляет мужчина, про него говорят "отличный парень". Автору этих строк, Маргарет Хильде Тэтчер, баронессе Тэтчер, 13 октября исполнилось бы 100 лет. Одну из самых известных премьер-министров Великобритании до сих пор ненавидят миллионы, и миллионы хотят быть похожими на неё. Но пока не нашлось ни одной политикессы, которая смогла хоть в чем-то приблизиться к достижениям железной леди. И да, Маргарет Тэтчер была настоящим стопроцентным и пламенным врагом России и русских. Но врагом, которого не зазорно уважать.

"Все мужчины слабы, а слабее всех – джентльмены", - эти слова Маргарет Тэтчер скажет уже будучи в зените политической карьеры. Для тех, кто хорошо знает ее биографию, в них одновременно - парадокс и четкая логика. Маргарет Хильда Робертс родилась в Грантеме, небольшом городке на востоке Англии, в семье бакалейщика. И именно отец воспитал в дочери твердость характера, привил трудолюбие, уважение к закону и интерес к политике. В своем магазинчике Элфрид Робертс не засиживался - занимал различные должности в муниципальном совете и в конце концов избрался мэром Грантема. Вместе с юной Маргарет он посещали вечерние лекции в университете и слушали радиопередачи. Одну из которых - выступление премьер-министра Уинстона Черчилля 11 сентября 1940 года во время немецких бомбардировок Лондона - она запомнила навсегда, решив, что ее призвание - политика.

"Великобритания - страна уникальная. С одной стороны, в Великобритании правили женщины - королевы, но при этом практически до 70-х годов 20 столетия женщины на каких-либо чиновничьих должностях не приветствовались. Маргарет Тэтчер в силу своего характера, своего воспитания, видимо, была не совсем женщиной", - рассказал Олег Слоботчиков, ректор Университета мировых цивилизаций имени В. В. Жириновского.

Она хотела быть лучше - всегда и во всем. Однажды, победив в конкурсе чтецов, сказала: "Нет, мне не повезло. Я заслужила это". Закончив школу лучшей ученицей, поступила в элитный Оксфордский университет, где успешно изучала химию. Не остались незамеченными и ее целеустремленность, и ораторский талант. В 21 год Маргарет возглавила отделение Консервативной партии университета, взяв на вооружение идеи либеральной экономики и свободного рынка, которыми с ней делился еще отец. С ними она три года спустя уже баллотировалась в британский парламент на выборах 1950 года. И хотя проиграла, сразу стала звездой как самый молодой кандидат и, к тому же, единственная женщина среди претендентов.

Давно желанная встреча с кумиром - Уинстоном Черчиллем - вскоре после поражения только укрепила веру Маргарет в свои силы и в верность выбранного пути. А пока отношения с политикой складывались сложно, в ее жизни случился другой роман. В 1951 году она вышла замуж, а в 53-м родила близнецов Кэрол и Марка. Это позднее имя Деннис Тэтчер станет в Англии нарицательным для тихих незаметных мужчин за спиной ярких и сильных женщин. А он был для нее лучшим другом и надежным тылом. И, как говорил про себя сам, "Ногой на тормозе для премьер-министра". А еще на вопрос журналистов "Кто же в их семье все-таки носит брюки?" неизменно отвечал: "Я. А также я их стираю и глажу". Они прожили вместе 52 года. И были счастливы, хотя даже во время беременности Маргарет снова баллотировалась в парламент.

И снова избиратели ей отказали. Сочли, что молодой маме будет не до работы. Но несколько лет спустя все же вознаградили за настойчивость. В 1959-м Маргарет Тэтчер - депутат парламента от Консервативной партии. В 1970-м - министр просвещения в правительстве Эдварда Хита. Премьер тут же поручил ей сократить расходы ведомства. И поручение было выполнено быстро и бескомпромиссно. За отмену бесплатного питания в школах Тэтчер прозвали "Маргарет - похитительница молока".

Общество негодовало, а она училась держать удар. В 1975-м Тэтчер сменяет Эдварда Хита на посту лидера Консервативной партии, а четыре года спустя становится премьер-министром.

"Тэтчер пришла в довольно сложный период. В 70-е годы довольно депрессивный период переживает европейская и даже американская экономика. Это время стагфляции, то есть замедления экономического роста. При этом высокая инфляция. По сути, таких периодов, чтобы в этим сталкивался весь западный мир, все страны, не было. Нужно было реформы проводить - вот кабинет Тэтчер и она сама это решение приняли. И довольно последовательно его реализовывали", - отметил Алексей Бобровский, политолог, экономический обозреватель.

Политику, которую она проводила, потом назовут "тэтчеризмом". В условиях стагнации экономики, инфляции под 30 процентов и беспрерывных забастовок, организованных мощными британскими профсоюзами, новая премьер-министр начала приватизацию убыточных предприятий, прежде всего, множества шахт. На улице оказались сотни тысяч горняков. По стране прокатились массовые волнения, которые были жестко подавлены. Почувствовал силу, Тэтчер серьезно сократила расходы на социальные нужны и повысила налоги.

"Никто бы не запомнил доброго самаритянина, если бы у него были только хорошие намерения. У него были ещё деньги. Пенни не падают с неба, их зарабатывают здесь, на земле", - говорила Тэтчер.

"Ее ненавидели простые рабочие - работники угольной отрасли, автомобильной отрасли, предприятия которых закрывались, а потом приватизировались за копейки и уходили непонятно куда, с сокращением, естественно, персонала на этих заводах", - рассказал Алексей Бобровский.

Неудивительно, что к очередным выборам 1983 года Тэтчер подошла с рейтингом всего 25 процентов - наихудшим для британских премьеров на тот момент. Но лидер консерваторов отвечала: "Леди со своего пути не сворачивают". И смогла снова взять большинство в парламенте, увеличив присутствие там на 60 мандатов. А необычным способом, по мнению экспертов, стала маленькая победоносная война. Операцию по освобождению Фолклендских островов, занятых Аргентиной, широко освещали британские СМИ. И, по сути, это стало предвыборной кампанией Тэтчер.

"Все говорили, что мы не победим на следующих выборах. И вот эта маленькая победоносная война, которую назвали великой победой. И Тэтчер получает по рейтингу уже к 83 году свыше 55 процентов. Она восстановила мощь Англии, она укрепила авторитет Англии. И на этой волне начинает работать экономика. Инфляционные процессы удалось сдержать. Начинается промышленное развитие. А для англичан это очень важно - величие Англии", - рассказал Олег Слоботчиков.

Именно так действовала Тэтчер и на международной арене. Тепло общалась с президентом США Рейганом. При этом жестко отстаивая свое мнение, умело создавала впечатление, что словно бы находится на полшага позади лидера сверхдержавы.

В то же время Тэтчер всегда была едина с Вашингтоном в жестком противостоянии СССР. Будучи убежденной русофобкой, даже более жесткой, чем американцы, она никогда не упускала возможности обвинить Советский Союз в стремлении доминировать в мире. 24 января 1976 года газета "Красная звезда" вышла со статьей под заголовком "Железная дама стращает". Прочитав перевод, Тэтчер заявила, что не обижена и сделала хлесткое определение своим политическим кредо. Даже ее избирательная кампания проходила под лозунгом "Британии нужна железная леди!".

Когда стало очевидно, что СССР все больше превращается в колосса на глиняных ногах, Тэтчер пригласила молодого секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в Великобританию. Принимала в своей загородной резиденции, широко улыбалась и сыпала комплиментами. Причем, кажется, именно в этот момент "железная леди" растаяла. Участники переговоров свидетельствуют - к Горбачеву Тэтчер испытывала искреннюю симпатию. Но будучи опытным политиком, в любой ситуации не теряла деловой линии. Фактически уже их первая встреча оказалась смотринами. Тэтчер быстро раскусила все сильные и слабые стороны визави. О чем тут же написала западным коллегам, охарактеризовав Горбачева как человека, с которым можно иметь дело:

"Когда мы получили информацию о ближайшей смерти советского лидера, то задумались о возможном приходе к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения... Этим человеком был Михаил Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый".

В последующем они встречались неоднократно, но Горбачев так и не смог переиграть "железную леди". А она умело манипулировала им в своих интересах. А цель была одна - развал СССР. И она была достигнута, в том числе во многом благодаря политике "железной леди". На Западе при этом провозгласили - "холодная война" закончилась. Впрочем, рано или поздно закат случается не только у империй, но и у больших политиков. На фоне мощной критики и массовых протестов в 1990-м уйти в отставку Тэтчер попросили однопартийцы. Однако провожали аплодисментами. А она беззвучно плакала. И позже, в мемуарах рассказывала о своей обиде. Но даже это делала с высоко поднятой головой.

Маргарет Тэтчер была премьер-министром 11 лет, три срока - дольше всех в 20 веке. В 1992-м она стала членом палаты Лордов и получила титул баронессы. Ее кончина в 2013-м в возрасте 87 лет снова разделила общество на поклонников и ярых противников. Одни топтали ее куклу и распевали песенку "Ведьма умерла" из фильма "Волшебник из страны Оз". Другие искренне плакали и несли цветы к ее дому на Честер-сквер, где кто-то ранее уже оставил полпинты молока - как напоминание об одной из ее жестких реформ. Тэтчер никогда и никого не оставляла равнодушной. И она навсегда останется в истории первой женщиной - лидером британской партии, первой женщиной - премьером и той самой "железной леди", для которой личные идеалы и интересы своей страны были важнее всего.