Рэпер Macan назвал дату ухода в армию

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) вышел на связь и прокомментировал информацию в Сети, будто уклоняется от службы в армии. В своем официальном телеграм-канале артист расставил все точки над i, чтобы прекратить поток спекуляций на эту тему. По словам рэпера, он отправится служить 28 ноября.

"Пишут разное, не обращайте внимания. Я иду служить. Новый этап, все по плану. Иногда нужно что-то отпустить, чтобы идти дальше. Продаю свою М5. Берегите легенду", - обратился к общественности артист.

Также Macan заверил, что не скрывался от призыва и не покидал Россию, как утверждали некоторые СМИ.

23-летнему Андрею Косолапову присвоили категорию "А" — "годен без ограничений". Род войск ему определят уже на месте.

О том, что 23-летний Macan получил повестку, стало известно 6 октября. Об этом исполнитель лично сообщил в своих социальных сетях, призвав не верить тому, что о нем пишут в Интернете. До этого СМИ писали, что рэпер проигнорировал уже шесть повесток в военкомат. В случае если бы он получил седьмую, то ему бы могла грозить статья за уклонение от прохождения военной службы.