ЕК: Путину не запрещено санкциями посещать страны Евросоюза

Антироссийские санкции Евросоюза не препятствуют президенту России Владимиру Путину посещать государства, входящие в интеграционное объединение. Об этом рассказала в пятницу, 17 октября, официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

По словам чиновницы, рестрикции включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС.

В то же время еще один представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что решение о разрешении или запрете пролета самолета президента России в своем воздушном пространстве надлежит принимать властям отдельных конкретных стран ЕС, сообщает ТАСС.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что приветствуют "любые шаги, которые ведут к справедливому и устойчивому миру для Украины", в том числе саммите Россия — США в Будапеште, "если эта встреча послужит данной цели".

Между тем западные СМИ пишут, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет болезненным ударом для Евросоюза. Глава венгерского кабмина Виктор Орбан получит преимущества перед своими оппонентами в ЕС — это особенно важно на фоне попыток ряда европейских политиков снизить влияние премьера Венгрии.

Что касается самого саммита Россия — Венгрия, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин призвал не возлагать чрезмерных надежд на американского лидера. Парламентарий отметил, что "Трамп не может заканчивать войну просто потому, что для Америки это шикарный, идеальный бизнес".