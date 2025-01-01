Срок явки в военкомат по электронной повестке хотят ограничить 30 днями

Дата явки военнообязанного гражданина в военный комиссариат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Такая норма содержится в редакции законопроекта о круглогодичном призыве, одобренных комитетом Госдумы по обороне ко второму чтению.

Документ корректирует статью 7.1 закона "О воинской обязанности и военной службе". Она предполагает, что гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения повестки в общедоступном реестре направленных повесток в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из России.

При этом предлагается дополнить статью положением, что при этом дата явки в военкомат по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре, сообщает ТАСС.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что электронные повестки будут применяться для оповещения в ходе осеннего призыва 2025 года, уведомления будут приходить в личный кабинет на "Госуслуги". Однако "от напечатанных повесток мы не отказались — они по-прежнему юридически значимы".

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский уточнил, что повестки срочникам в осенний призыв в 2025 году в Москве, в Республике Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областях будут только электронными. Такой документ считают врученным по истечении семи дней с даты размещения в реестре повесток.