Изгнание или унижение: вот что ждет любимую невестку Елизаветы II после скандала с Карлом III

В королевской семье разгорелся грандиозный скандал. На этот раз репутацию запятнала Сара Фергюсон, бывшая жена принца Эндрю, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Выяснилось, что Сара написала письмо обвиняемому в педофилии Джеффри Эпштейну. В своем послании герцогиня называла финансиста "верным и щедрым другом". При этом публично Фергюсон в то время отреклась от дружбы с Эпштейной, поддержав сторону обвинения.

Учитывая, что в деле фигурирует имя бывшего мужа Сары, дворец тут же принял решение отстранить Фергюсон от всех семейных мероприятий. Представители герцогини уверяют, что письмо было написано из страха, мол, Сара опасалась, что Эпштейн подаст на нее в суд за клевету, поэтому была вынуждена принести ему извинения.

Однако Карлу III такое оправдание показалось неубедительным. Инсайдеры уверяют, что во дворце разразился скандал. Король заявил, что Сару и принца Эндрю не ждут на Рождество в Сандрингеме. Они отстранены от участия в службе.

Королевский биограф Дженни Бонд считает, что Эндрю и Сару ждет более суровое наказание. Пока жив Карл III, они будут под присмотром дворца. Бонд уверена, что нынешний монарх благосклонно относится к Эндрю из-за того, что они братья, а также из-за стремления Карла III к гармонии и избегания конфронтации. Но как только Уильям станет королем, он устроит публичную порку, герцогов ждет "изгнание или унижение".

"Это, без сомнения, будет тяжело для принца, поскольку может расстроить его кузин Евгению и Беатрис, которые являются дочерьми принца Эндрю", — отметила в интервью The Mirror Бонд.

Хотя считается, что Уильям не очень близок со своим дядей Эндрю, его связывают особые узы с кузинами Евгенией и Беатрис. На семейных мероприятиях часто можно увидеть, как будущий король общается и смеется с принцессами.