Киев высмеяли за попытки скрыть конфуз Владимира Зеленского в США. Украинского лидера по прибытии в Вашингтон не встретил никто из администрации президента США Дональда Трампа. Конфуз пытались скрыть, засняв, как Зеленского приветствует его же команда, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

Как написал Боуз в соцсети X, когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев. Встречал украинского лидера прибывший в США раньше глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В качестве статиста на роль встречающего привлекли даже пилота самолета.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. Глава киевского режима, в свою очередь, заявлял, что надеется на беседу с американским лидером, чтобы выпросить у него дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk.