В США раскрыли материалы Росархива по делу об убийстве Кеннеди

В США обнародовали рассекреченные материалы Росархива по делу об убийстве президента Кеннеди. Вашингтону их передал посол нашей страны. Это почти 300 страниц - фотографии, стенограммы телефонных разговоров, письма генпрокурора США, а также личные документы Ли Харви Освальда. Всё это может существенно повлиять на пересмотр официальной версии преступления, которая до сих пор вызывает много вопросов.

Более 300 страниц секретных архивных документов и фотографий КГБ об убийстве Джона Кеннеди теперь есть у американцев. Их передал российский посол в США.

"Александр Дарчиев в ходе встречи 14 октября с Анной Паулиной Луной передал по ее просьбе с согласия правообладателя планируемые к публикации Федеральным архивным агентством материалы на основе рассекреченных советских документов, часть которых ранее была получена американской стороной от представлявшего Советский Союз на похоронах главы государства Председателем Верховного Совета СССР Анастасом Микояном", - говорится в сообщении.

Конгрессвумен Анна Паулина Луна поспешила выложить досье в сеть, заявив, что сейчас эксперты проверяют его на подлинность. Главный вопрос - что Советский Союз мог знать такого об убийстве 35 американского президента? Росархив обнародовал шифрограмму резидента КГБ при посольстве в Вашингтоне о последнем письме Ли Харви Освальда - официально признанному убийце Кеннеди - в советскую дипмиссию. Харви жаловался на преследование агентами ФБР США. Это письмо было написано за 13 дней до покушения на Кеннеди, 9 ноября, а в посольство пришло 18 ноября. В документах говорится, что сотрудник КГБ усомнился в подлинности письма из-за качества языка, а также описанных попыток выйти на контакт с дипмиссиями Советского Союза в Мексике и на Кубе. И главная сенсация - российская разведка сообщила, что у ФБР с самого начала была любительская съемка, сделанная очевидцем, где на кадрах видно, что стрелял не один человек, а двое.

"Согласно рассекреченным документам, ЦРУ мешало и препятствовало расследованию Конгресса. И судя по тому, что мы узнали от свидетелей в больнице, куда привезли Кеннеди после того, как в него стреляли, в него стреляли с разных сторон. Знало ли об этом наше правительство? И следили ли они за Освальдом? Однозначно. И я рада, что смогла сообщить о том, что я общалась с представителем России и получила документы об Освальде. Эти документы подтверждают многое из того, что было обнародовано нашими правительствами, а также дают дипломатическую оценку убийства Кеннеди, которую Конгресс пытался получить десятилетиями", - говорит Анна Паулина Луна.

Шифрограммы свидетельствуют, что последние попытки получить паспорт Советского Союза Освальд предпринял во время въезда в Мексику и на Кубу, которые посетил под другим именем. Среди обнародованных документов - его вид на жительство в нашей стране. Среди интересного для широкой публики - ответное письмо первой леди США Жаклин Кеннеди первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву после соболезнований в связи с покушением на ее супруга. Новые документы вновь взбудоражили тех, кто не верит в официальную версию убийства.

"Есть десятки людей, которые сказали, что видели сквозную рану на затылке Кеннеди, нанесенную выстрелом спереди. Таким образом, этот выстрел не мог быть произведен Ли Харви Освальдом. Так что нет, я не верю, что Освальд виновен в смерти Кеннеди. Доказательства не подтверждают это утверждение. Он не мог выстрелить спереди", - рассказал Джефферсон Морли, журналист.

Однако в досье нет данных о непосредственном участии Советского Союза в расследовании. Зато есть много документов, посвященных отношениям Москвы и Вашингтона в президентский срок Кеннеди, в том числе по переговорам о стратегических вооружениях в 60-х годах, а также об отношениях СССР с НАТО. Намек вполне очевиден.

В Конгрессе США получить этот архив мечтали еще в 90-х , но тогда сенаторы получили отказ. Теперь в их распоряжении более сотни новых документов, в том числе стенограммы бесед Никиты Хрущева с госсекретарем США Дином Раском, которые могут помочь пролить свет не только на детали убийства Кеннеди, но и на советско-американские отношения тех времен.