ВС России ударили "Искандером" по базе украинских БПЛА под Харьковом

Российские войска нанесли удар "Искандером" по месту подготовки к запуску украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Харькова. Об этом рассказали в пятницу, 17 октября, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство, в результате этого удара уничтожены 65 украинских беспилотников дальнего действия, пять пусковых установок БПЛА, а также 30 боевиков, сообщает РИА Новости.

8 октября целью для российских военных стал цех по производству украинских дронов в районе Херсона. Точность попадания ракеты "Искандер" контролировал российский расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата.

При этом американские журналисты отмечали, что модернизированные российские "Искандеры-М" и "Кинжалы" научились уходить от перехвата. Ракеты сначала летят по привычной траектории, а в последние секунды резко меняют направление, уходя в крутое пике или выполняя маневры.