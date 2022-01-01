Черногория анонсировала скорое введение виз для россиян

Черногория в скором времени приведет свои визовые правила в соответствие с требованиями Евросоюза — это будет означать введение виз для граждан России. Об этом заявил в пятницу, 17 октября, президент Черногории Яков Милатович.

Как заверил политик, "мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор". Большой вклад с этой точки зрения вносят россияне — пока у них есть возможность отдыхать в Черногории без визы до 30 дней.

Однако Милатович предупредил, что Черногория "очень скоро" синхронизирует свой визовый режим со стандартами Евросоюза. Он объяснил это тем, что пока у его страны как кандидата на членство в интеграционном объединении "нет полного доступа к фондам ЕС", сообщает ТАСС.

Еще в сентябре 2022 года министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предупреждал, что россияне лишатся возможности находиться на территории этой страны без виз до 30 дней.

Тем временем российское посольство в Бельгии сообщило, что въезжающих в Шенгенскую зону граждан России могут ожидать задержки на пунктах пропуска. Это связано со сбоями в работе единой европейской Системы въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), введенной в действие с 12 октября.