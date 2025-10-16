Время для телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин выбрал идеально. Это был идеальный расчет Кремля, сообщает CNN.

Отмечается, что это был самый продолжительный телефонный разговор двух лидеров. Это был восьмой телефонный разговор за последние восемь месяцев. Позже Трамп заявил, что в ходе диалога был достигнут большой прогресс. Главы государств договорились встретится в Будапеште.

Телеканал отмечает, что "томагавки", по словам Путина, не окажут существенного влияния на поле боя. По словам президента России, они лишь нанесут ущерб американо-российским отношениям, которые, как он знает, Трамп так высоко ценит.