Получены точные координаты, где могли находиться Усольцевы

28 сентября Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной и собакой отправились в поход в тайгу недалеко от поселка Кутурчин. С тех пор семью никто не видел, нет даже следов, указывающих на случившееся с туристами.

Спасатели и волонтеры активно искали Усольцевых около двух недель. Но из-за снегопадов было принято решение прекратить операцию. Сейчас на месте, где могли пропасть люди, работают лишь профессиональные поисковики, скалолазы и следователи. Заведено уголовное дело.

Рассматривается несколько версий произошедшего: нападение животных, убийство браконьерами или сектантами, а также бегство из страны. Сын Усольцовых, не участвовавший в походе, считает, что родители и сестра могли заблудиться, когда погнались за собакой — пес и раньше вел себя непослушно, мог убежать и не реагировал на команды.

О том, как проходили поиски, и что особенно мешало в работе рассказала "АиФ" руководитель поискового отряда "Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной" Светлана Торгашина. Оказывается, поднявшаяся в Сети шумиха только тормозила спасателей. Было слишком много версий, вмешались и всевозможные экстрасенсы. Однажды поисковикам прислали точные координаты, где должны были находиться Усольцевы. Но там никого не нашли.

"Я в личные мессенджеры более 100 сообщений получила, в том числе с координатами, где могут находиться Усольцевы. Информацию присылали незнакомые люди, экстрасенсы. Некоторые сообщения были абсолютно бредовыми. Но большую часть, конечно, мы старались все равно проверить, особенно если координаты, допустим, соответствовали заданному квадрату", — рассказала Светлана.

Торгашина призналась, что на ее памяти ни разу люди с паранормальными способностями не помогли в подобных ситуациях. При этом маги всех мастей в числе первых предлагают свои услуги. "Если в нашу организацию обращаются, то деньги не просят за работу, а если выходят на родственников, то, соответственно, хотят помогать на материальной основе", — поделилась руководитель поискового отряда.