Россия вошла в топ-30 рейтинга ФИФА без участия в международных турнирах

Сборная России по футболу поднялась на 30-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Столь высокого показателя удалось достичь впервые за девять лет.

До того российская сборная занимала 33-ю строчку рейтинга, но в октябре в ее активе появились два победных матча — со сборной Ирана (2:1) и с командой Боливии (3:0).

Лидером рейтинга ФИФА остается сборная Испании. На вторую строчку поднялся действующий чемпион мира — Аргентина, которая обошла Францию. Полный рейтинг опубликован на официальном сайте федерации.

С началом специальной военной операции на Украине ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных футбольных турнирах и запретили ей принимать такие соревнования на своей территории. Однако российская сборная продолжает проводить сборы и товарищеские матчи с национальными командами стран, которые не пошли на поводу западных спортивных функционеров.

14 октября сборная России по футболу одержала победу над командой Боливии в товарищеском матче, который состоялся в Москве. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.