Доплата к пенсии за стаж может появиться в России

Вероятность того, что российские власти введут статус "Ветеран трудовой деятельности" и установят доплаты к пенсии для его обладателей, весьма высока. Такое мнение высказал в пятницу, 17 октября, помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил давать статус ветеранов трудовой деятельности россиянам, которые отработали более 30 лет, а также выплачивать им к пенсии дополнительно по 10 тысяч рублей.

По мнению Мосягина, такой шаг поспособствовал бы восстановлению престижа длительного добросовестного труда и стал бы "важным сигналом для всего общества и особенно для молодежи".

Пока в России нет законодательно закрепленного механизма поощрения обладателей продолжительной трудовой биографии, что приводит к значительному неравенству пенсионеров из разных регионов, отметил эксперт. Предложенная мера помогла бы исправить ситуацию.

Кроме того, речь идет про увеличение доходов пенсионеров с большим стажем и укрепление социальной справедливости, цитирует Мосягина "Газета.ру".

Ранее глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что некоторые категории россиян могут рассчитывать на перерасчет пенсий в ноябре. Это затронет пенсионеров из числа бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности.

Глава "Единой России" и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что в нашем государстве "регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала", причем "мы вот к этому уже привыкли, это как-то даже не воспринимается как достижение".